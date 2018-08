Communication. Comment l’agence toulousaine Veyrwell s’apprête à changer de dimension

L’année 2018 débute sur les chapeaux de roues pour Verywell. Dirigée par Steve Gallais, l’agence de communication a annoncé le rachat d’Eureka Compagnie et de l’Asronef, deux sociétés elles aussi spécialisées dans la communication et placées en redressement judiciaire. « J’avais annoncé que notre stratégie allait passer par de la croissance externe en 2018, sans savoir si cela allait se faire par des rapprochements avec des acteurs existants ou bien par le rachat d’autres sociétés », explique Steve Gallais, PDG de Verywell.

Finalement c’est la seconde option qui s’est présentée et qui a été retenue. « Les marques Astronef et Eureka vont continuer à exister, même s’il y a une seule entreprise qui est l’agence Veywell », ajoute-t-il. Il reconnaît que la double acquisition permet à son entreprise d’entrer dans une nouvelle dimension. « Nous visons des marchés en Occitanie, et au delà, nous nous frottons à de grandes agences nationales… Nous explorons des domaines que nous ne connaissions pas ». Ainsi récemment, Verywell a décroché le marché de la mairie de Vincennes pour la refonte de son écosystème digital, la stratégie de communication au niveau mondial pour Crusta’C ou encore l’organisation de la convention Top Managers d’Orange.

Un brainstorming de cent jours pour reconstruire le modèle de l’agence

Quand on lui demande s’il ne craint pas de se brûler les ailes à vouloir viser trop haut, Steve Gallais reconnaît que la tournure des événements lui « fait un peu peur. Mais je demande beaucoup de conseils, que ce soit aux dirigeants de la CPME ou à d’autres chefs d’entreprise ». La société, qui entre dans sa onzième année d’existence, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2017, en croissance de 29% et vise les 3 millions en 2018. La croissance des effectifs est également à noter. Huit nouvelles embauches ont été réalisées au cours des cinq derniers mois, dont deux, Sébastien Mas comme directeur du développement et Florence Delannes en qualité de chef de projet, en provenance de l’Astronef.

Aujourd’hui, l’agence Verywell compte trente-et-un collaborateurs et a entamé il y a quelques semaines une phase de réflexion dite des « cent jours » qui lui permettra de reconfigurer l’ensemble de son modèle. « Il sera plus adapté au marché car aujourd’hui nous ne parlons plus d’agence 360 degrés. Nous voulons nous inscrire davantage comme apporteur de solutions et de stratégie », précise Steve Gallais. Tous les mercredis après-midi, l’ensemble des collaborateurs se réunit dans les locaux de l’agence dans le quartier des Demoiselles à Toulouse et planche sur la refonte de l’identité, du logo, du support… Le résultat de ce brainstorming géant sera présenté début juin.

Philippe Font

Sur la photo : Steve Gallais, PDG de l’agence Verywell à Toulouse, a racheté Eureka Compagnie et l’Astronef. Crédits : DR