Depuis Toulouse, l’entreprise Ménard imprime une nouvelle ère

Elle n’est pas encore au bout du rouleau, l’imprimerie Ménard. La crise des années 2000 n’a pas eu raison de cette entreprise née en 1927 à Fontainebleau. Elle en a tiré un certain bénéfice même, puisque la baisse des impressions papier l’a obligé à se repositionner. Car dans l’intervalle, d’autres imprimeurs ont fermé leurs portes. « Il y a de moins en moins de concurrence », confirme le gérant Didier Demur, dont le père a repris cette entreprise il y a une cinquantaine d’année. « La crise nous a amené à réfléchir à notre métier et à nous diversifier ».

Aujourd’hui encore, si elle continue de réaliser toutes les étapes de l’impression (pré-presse, impression et façonnage) depuis son atelier de 5000 m² à Labège, près de Toulouse, elle complète son offre avec un éventail de services pour satisfaire les demandes de ses clients, collectivités et entreprises. Sans toutefois déroger à la qualité du papier, « à 90% d’origine française », assure le gérant dont l’entreprise utilise 5000 tonnes de papier par an. « Nous sommes capables d’imprimer d’importants volumes mais aussi des petits », précise Marie-Christine Demur-Roumy, sœur et associée en charge de l’administration et du commercial. « Nous sommes flexibles car notre objectif est de personnaliser notre offre ».

« Coopération avec d’autres imprimeurs »

L’imprimerie, qui emploie trente salariés pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2018, propose également d’accompagner les clients dans leurs projets. « Nous apportons de l’information concernant les différents papiers, par exemple, la réglementation mais aussi les taxes », ajoute Didier Demur.

Même si les effets de la crise des années 2000 perdurent, comment l’entreprise envisage-t-elle l’avenir ? « L’étape suivante est la coopération entre professionnels du secteur. C’est une véritable réflexion », poursuit Didier Demur, qui avoue être en discussion avec d’autres imprimeurs. L’avenir passera aussi par un site de vente en ligne. Rendez-vous est pris dans cinq ans.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Didier Demur, gérant de l’imprimerie Ménard, aux côtés de sa sœur et associée Marie-Christine Roumy. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco