Depuis Toulouse, les agents des finances publiques en grève maintiennent la pression

A deux jours d’une mobilisation nationale, les agents des finances publiques locaux maintiennent la pression. Ce mardi 12 mars, ils étaient plusieurs dizaines devant les grilles de leur direction régionale. Malgré le froid, les salariés se sont rassemblés tôt le matin pour bloquer temporairement l’entrée de leur siège, au 34 rue des Lois, à Toulouse. Les autres établissements toulousains (Carmes, cité administrative, Mirail, Rangueil) et du département (Muret et Saint-Gaudens) ont été bloqués par des piquets de grève.

Mais le véritable tour de force de ce mouvement devrait se passer dans la rue, ce jeudi 14 mars. Le personnel est invité à cesser le travail pour une journée de grève nationale. Ce mouvement de protestation prévoit également ce même jour une manifestation à Toulouse, dès 11h30, depuis la place Saint-Georges à la Bourse du travail.

« Le mouvement est disparate d’un département à un autre, concède Daniel Authier, de la CGT finances publiques. Nous espérons que cette mobilisation déclenche les initiatives auprès des autres directions pour instaurer un rapport de force national que nous n’avons pas. Il s’agit de la survie de l’administration, de la mission républicaine et régalienne de l’impôt ».

"Industrialisation de nos tâches, fusion des services"

Depuis sept semaines déjà, les agents de la Haute-Garonne, soutenus par une intersyndicale Solidaires-CGT-FO-CFDT, mènent une « bagarre » contre la direction. Chaque mardi et jeudi, des actions symboliques sont menées devant les principaux sites pour protester contre la réforme de leur administration. « Nous nous opposons à l’industrialisation de nos tâches, à la fusion des services et à la suppression des trésoreries de proximité. Plus d’une vingtaine d’entre elles en Haute-Garonne devraient fermer au public », explique Christian Terrancle, du syndicat Solidaires finances publiques. Il regrette que la dématérialisation entraîne « la coupure » du contact avec le public.

Dans le collimateur également des agents, le projet de réforme des finances publiques, qui concerne les 5,5 millions d’agents publics que compte la France. « Il s’agit tout simplement de la casse du statut de fonctionnaire, en ayant recours à la contractualisation des agents, aux CDD et à des missions », poursuit Christian Terrancle, qui pointe aussi l’impact sur l’emploi. « On trinque depuis des années. Nous avons perdu 30.000 emplois en dix ans en France. On craint de perdre 250 postes d’ici trois ans dans le département », affirme-t-il.

Contactée par la rédaction de ToulÉco, la direction régionale n’a pas souhaité nous répondre.

Audrey Sommazi

Sur la photo : les agents des finances publiques se sont mobilisés mardi 12 mars devant les locaux de leur direction régionale, à Toulouse. Crédits : A.S. - ToulÉco