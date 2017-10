Les vignerons du Sud-Ouest s’associent au chef Delpech pour booster leurs ventes

« Nous constatons un défaut de visibilité de nos vins. Il nous faut alors franchir un cap par le collectif », lance Olivier Dabadie. Le président du groupement d’intérêt économique ( GIE) Les vignerons du Sud-Ouest ( VSO) fait référence à l’étendue de leur territoire (Massif Central, Aquitaine, hormis le Bordelais et ex Midi-Pyrénées) et aux nombreux cépages (Braucol, Colombard, Mansengs, Malbec, Negrette et Tannat) qui le composent.

Le GIE, qui enregistre un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2016 avec ses quatre coopératives viticoles, envisage de dépasser le seuil des 25 millions de bouteilles vendues par an via la grande distribution. Comment ? En frappant un grand coup marketing. Une quinzaine de vins, qui représente les appellations régionales, est désormais commercialisée sous un label commun, Les révélations du Sud-Ouest, auquel est associé le chef étoilé Yannick Delpech de l’Amphitryon.

Ce dernier, petit-fils et fils de vignerons tarnais, prête son image, et sa renommée. Sans aucune contrepartie financière. « Son rôle était de choisir à l’aveugle, avec l’aide de son sommelier, les vins. Il nous a aidé à grandir », affirme le président nommé pour quatre ans, qui espère renouveler le partenariat avec le chef trois années de suite.

Temps forts de la grande distribution

Avec un budget de lancement du label de 100.000 euros, les huit rouges et sept blancs sélectionnés sont en vente dans quatre-vingt supermarchés et hypermarchés de la région Occitanie dans un premier temps. Pour ne pas rater deux temps forts : les foires aux vins d’automne et les fêtes de fin d’année.

« Les vins du Sud-Ouest sont peu connus hors de leur bassin, ajoute Olivier Bardet-Pees, directeur de la coopérative Plaimont, qui regroupe Madiran, Saint-Mont et IGP Côtes de Gascogne. Et dans la grande distribution, le rayon Sud-Ouest est peu balisé. Le fait d’avoir une gamme complète permet de nous faire connaitre », y compris en France. Puisque dès 2018, cette sélection sera en vente dans les supermarchés de l’Hexagone.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Yannick Delpech, le chef étoilé, entouré d’Olivier Dabadie, président de VSO, et de Bruno Benoit, directeur, lors de la présentation du label à Toulouse, fin septembre. Crédits : VSO