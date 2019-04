Entrepreneuriat étudiant : des accélérateurs sur-mesure

Depuis la rentrée, l’accélérateur Pépite Starter complète le dispositif. Il accueille quelques porteurs de projet pour un programme intensif de cinq mois. Sept entrepreneurs en devenir sont accompagnés pour cette première année. Chacun d’entre eux s’est vu attribuer un mentor issu de l’écosystème des start-up toulousaines. Juliane Woaye-Koi a choisi de suivre ce parcours pour se perfectionner. Grâce à l’accélération proposée par l’université, elle veut partir à la recherche de ses premiers clients. « Il me fallait un cadre pour poursuivre mon projet et me structurer. Là, je dispose d’un espace de coworking dédié. »

Son prochain objectif, si le marché suit, est de déposer les statuts de sa société. Du côté de l’Icam (Institut catholique d’arts et métiers), même son de cloche. C’est cette fois un parcours entrepreneurial qui a été mis en place pour accompagner les étudiants tout au long de leur cursus dans l’école, afin de les aider à passer de l’idée au projet et de les amener à intégrer un incubateur à leur sortie s’ils souhaitent poursuivre dans cette voie. L’établissement met à leur disposition toutes les ressources nécessaires.

TBS accompagne les étudiants tout au long de leur cursus

Précurseur dans le domaine, TBS a aussi choisi de multiplier les dispositifs pour accompagner les étudiants dans leurs projets de création. « Nous avons un volet pédagogique qui s’intègre à leur cursus et un accompagnement en parallèle de leurs études sur la base du volontariat », note Marine Parmentier, responsable relations entreprises et carrières dans l’école. L’établissement a mis en place un parcours dédié à l’entrepreneuriat durant les trois années de son cursus Grandes écoles.

Avec par exemple SEMIS, un séminaire de sensibilisation proposé aux étudiants dès la L3. En parallèle, TBS a créé, dès 2012, son incubateur TBSeeds. Et les résultats sont là : trente créations d’entreprises et une centaine d’emplois créés. Le taux de survie à cinq ans des projets passés par TBSeeds est de 77 %. L’incubateur a aussi été à l’origine de très beaux projets, comme Hopaal ou SchoolMouv. Si tous ces dispositifs créent les conditions de la réussite, les porteurs de projet n’ont aucune obligation de créer. En cas d’échec, les équipes des établissements sont aussi présentes pour accompagner les étudiants et les aider à valoriser leur expérience de création. Lucas Heurtault, qui a développé son projet au sein de l’Icam en a fait l’expérience. « Mon associé et moi, nous avons travaillé en quatrième année pour notre projet de création d’entreprise sur une solution pour permettre d’allonger le temps de survie des victimes d’avalanche. L’école nous a encouragé à continuer », explique-t-il.

Transformer l’essai… ou pas !

Les deux étudiants suivent donc le programme entrepreneuriat mis en place par l’école durant leur quatrième et leur cinquième années et effectuent leur stage à Annecy dans un incubateur spécialisé dans les filières du sport et de l’outdoor. En juillet 2018, avant même d’être diplômés, ils emportent le concours Pépite au niveau régional avec Tetral, leur entreprise, et sont distingués au niveau national, ce qui leur permet de recevoir 10.000 euros. Mais malgré une preuve de concept et 200.000 euros levés pour développer le projet, ils doivent tout arrêter. « La réglementation était trop complexe. Il aurait fallu augmenter le poids et le volume du produit, ce qui aurait nui à sa rentabilité. » Malgré cet échec, Lucas Heurtault est très satisfait de son parcours. « C’était une expérience hors-norme, qui m’a permis de découvrir l’univers des start-up mais aussi d’en apprendre beaucoup sur le marketing, la comptabilité, la communication ou les aspects réglementaires. » Le jeune homme a déjà repris ses études et s’intéresse désormais au développement durable, une thématique qu’il a découverte lors de son passage à l’incubateur. Il sait déjà qu’il créera certainement une autre société à l’avenir en exploitant tout ce qu’il a déjà appris.

La Banque Populaire accompagne les étudiants-entrepreneurs

Membre fondateur de la Fondation Catalyse, la Banque Populaire Occitane porte un regard plus que bienveillant sur ces entrepreneurs en devenir. « Nous sommes présents pour les aider à s’épanouir et éviter toute frustration. Ils sont débordants de bonnes idées et nous les aidons à formaliser leur projet », souligne Philippe Sudres, chargé de mission innovation pour la banque. Par le biais du Catalyseur, l’espace de coworking de l’Université Paul-Sabatier ouvert à tous les étudiants- entrepreneurs, la banque anime des ateliers très concrets destinés aux porteurs de projet : comment constituer son dossier de financement ou comment convaincre un banquier. La Banque Populaire est également partenaire du réseau Pépite France et a créé dans le cadre de ce rapprochement la Pépite Factory, une association qui facilite la création d’entreprise chez les jeunes en les accompagnant du point de vue juridique et financier.

