Depuis le Béarn, Sanny Agnoro cultive le goût de l’Afrique

Beninois d’origine, Sanny Agnoro a longtemps fait du conseil auprès d’entreprises hexagonales qui souhaitaient développer des partenariats avec l’Afrique et gagner des parts de marché à l’export. Changement de cap en 2014 quand le jeune homme se lance un nouveau défi : valoriser les richesses gastronomiques de son pays en Europe. Il mène ses premiers « tests » à Toulouse lors des soirées de l’IEP. « Les étudiants étaient fans de mon bissap, ils adoraient sa saveur acidulée, si rafraichissante en été. J’avais déjà compris, à l’époque, qu’il y avait un réel potentiel en France pour cette boisson traditionnelle de l’Afrique de l’ouest à base de fleurs d’hibiscus ».

Il fait des recherches et se rapproche du lycée agricole de Montardon (64) pour mettre au point une gamme originale positionnée « naturel et santé ». Il faut dire que la fleur d’hibiscus et le fruit du baobab aussi appelé « pain de singe » ne manquent pas de vertus. « J’utilise la fleur de l’hibiscus sabdariffa, une espèce originaire d’Afrique de l’Ouest qui n’a rien à voir avec la plante ornementale. Absorbée régulièrement, elle fait baisser la tension artérielle et le cholestérol. Quant à la pulpe de baobab, elle contient six fois plus de vitamines C qu’une orange, 3 fois plus qu’un kiwi ».

Marier l’hibiscus et les épices du Sud-ouest

Soucieux de l’origine et de la qualité des matières premières, Sanny Agnoro s’approvisionne auprès de plusieurs coopératives de femmes. Les fleurs d’hibiscus séchées et la poudre de pain de singe arrivent par avion en Béarn, prêtes pour la transformation. Parallèlement aux boissons, Hibiskus Gourmet signe aussi des gelées d’hibiscus relevées au piment d’Espelette, au piment fumé du Béarn, au safran de Lucq et à la citronnelle de Barinque… Des inédits qui renouvellent l’accompagnement des fromages et le foie gras !

Depuis quelques semaines, les produits déjà plebiscités par plusieurs chefs - Les Frères Ibarboure à Bidart, Yannick Delpech (L’Amphitryon à Toulouse), Eric Dequin (Le Berry à Pau)…- et des enseignes de traiteurs, seront en vitrine sur le site gastronomie.com. Le futur ? Dès que les volumes seront suffisants, Sanny Agnoro lèvera des fonds pour créer son unité de production.

Florence Elman

Sur la photo : Sanny Agnoro a crée la marque Hibiskus Gourmet. Crédits : Laurent Pascal – ToulÉco.