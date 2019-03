Depuis le Gard, Séricyne mène une révolution en soie

Elle n’a que trois ans, mais est déjà dans les petits carnets des grandes marques de luxe françaises. Sericyne a mis au point un nouveau procédé (breveté) de fabrication de la soie, qui non seulement élimine sept étapes intermédiaires, mais aussi ouvre de nouvelles perspectives de transformation. Résistante, légère et lumineuse, la soie qui sort de ses ateliers cévenols de Monoblet (Gard), installés dans une ancienne magnanerie, pourrait redonner un nouveau souffle à toute une filière.

« Le procédé est assez simple », explique la co-fondatrice Clara Hardy. « Au lieu de produire leur soie dans un cocon, les vers la filent directement sur des moules en 2D ou 3D ». Ainsi, la soie peut-elle se prêter à une série de métamorphoses, que ce soit dans le domaine du vêtement, mais aussi des luminaires, des cosmétiques, de l’emballage etc. Née de l’imagination de Clara Hardy, designeuse diplômée de l’école Boule et de Constance Madaule, ingénieure en agronomie, cette innovation redonne un nouveau souffle et de vraies perspectives à une filière de la soie jusque là un peu en peine : économique dans sa production, la soie devient aussi éco-responsable (100% naturelle) tout en restant de fabrication locale.

Perspectives de développement en Asie

Le choix de Monoblet n’est pas neutre : Sericyne qui emploie huit personnes à temps plein, peut s’appuyer sur le savoir-faire d’éleveurs de vers à soie historiquement présents sur ce territoire. Chez eux, chaque jour, les artisans aux savoir-faire pointus avec lesquels travaille Sérycine - plisseurs, teinturiers, brodeurs, etc - vont chercher les vers à soie minutieusement sélectionnés pour la qualité de leur fil et sa couleur.

Les 1000 hectares de mûriers exploités dans le Gard restant soumis aux lois de la nature et aux caprices de la météo, la co-fondatrice envisage l’ouverture d’un deuxième atelier de fabrication dans la région de Tours. Une nécessité pour Séricyne. Si la dirigeante n’a pas souhaité communiquer le CA de l’entreprise, 10% est réalisé néanmoins à l’export et Séricyne ambitionne de pénétrer le marché chinois. « En particulier celui des masques dont les consommateurs asiatiques sont très friands », explique la dirigeante.

Nathalie Sanselme

Sur la photo : Le procédé de Serycine permet aux vers de produire la soie non pas dans un cocon mais directement sur des moules en 2D ou 3D. Crédits : DR