Toulouse + Verte : plusieurs actions et initiatives initiées à l’issue du forum

Près de 7000 personnes se sont succédées au forum Toulouse + Verte qui s’est déroulé du vendredi 5 au dimanche 7 avril. En clôture, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc a salué la qualité des débats, parfois vifs mais toujours constructifs. « Le Forum se veut un point d’étape », a-t-il souligné. « La démarche pour plus de nature en ville doit se poursuivre, et rassembler largement ».

Les contributions du Forum seront analysées dans les prochaines semaines, et donneront lieu à plusieurs groupes de travail thématiques qui rassembleront entreprises, associations, citoyens et professionnels. Parmi les mesures phares, le Maire de Toulouse a annoncé la plantation de 100.000 arbres d’ici 2030, la construction de davantage d’espaces de pleine terre et de surfaces éco-aménageables, la constitution d’un conseil scientifique de la nature en ville et l’inscription de Toulouse dans la labellisation « Territoire engagé pour la biodiversité » impulsée par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Un plan de déploiement de pistes cyclables est également à l’étude. Un point d’étape sur la démarche sera fait à l’occasion du Village du Climat, manifestation qui se tiendra le 26 mai prochain.