Occitanie. Les lunettes à la carte de Vincent Duzert

Installé depuis octobre 2014 en Lozère, à Ancette, dans le hameau de son enfance, Vincent Duzert est passé de la lunetterie de masse à une fabrication à la main, sur mesure, la plus locale possible. Après un BTS opticien en alternance durant lequel il a intégré une grande enseigne d’optique, il a en effet décidé en 2012 de suivre une formation au sein de l’école des meilleurs ouvriers de France à Morez, dans le Jura.

« J’en avais assez de vendre des produits chinois et de passer le plus clair de mon temps à remplir des papiers pour le tiers-payant. Je vends maintenant mes propres créations, accessibles pour tous, aux prix du marché, avec l’idée de consommer mieux », explique cet artisan qui propose une cinquantaine de modèles de montures, dans toutes sortes de matières. Pour le bois, il s’approvisionne en différentes essences auprès d’un ébéniste lozérien. Ses fournisseurs pour l’acétate de cellulose, comme Mercorne, sont basés dans son département et au plus loin dans l’Ain.

Pour ses modèles insolites en cuir de truite, c’est le lycée de La Canourgue, spécialisé en aquaculture, qui lui assure la matière première. « À défaut de filières françaises », Vincent Duzet fait appel au Suisse Optiswiss pour les verres, à l’Italien Visottica Comotec pour les charnières. La découpe, le ponçage et l’assemblage des lunettes sont effectués en Lozère, dans son atelier.

J.D.

Photo DR.