Destination Incentive Occitanie, le salon dédié à tous les organisateurs d’événements

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée organise, pour sa quatrième édition, le salon Destination Incentive Occitanie. Pour la première fois, il se tiendra à Toulouse, au stade Ernest Wallon, les 12 et 13 octobre prochains.

Seul rendez-vous dédié à l’incentive, ce salon professionnel est l’occasion de découvrir une région inédite et riches en activités dédiées au tourisme d’affaires. Durant deux jours, plus de 200 visiteurs prescripteurs d’événements vont s’y retrouver pour échanger et découvrir des solutions innovantes dans leur secteur. Pour cela, ses organisateurs ont prévu un workshop en BtB avec des rendez-vous individuels pris par des Hosted Buyers, ces acheteurs invités et non originaires de la région Occitanie.

« Ce salon est une Opération hybride unique dans sa conception de salon - workshop », expliquent les organisateurs au sein de l’agence Sud de France . Il s’agit « d’un outil pour faciliter la mise en marché de l’offre Affaires des entreprises ». Complétée par une soirée networking, des programmes d’éductours et de nombreuses animations, Destination Incentive Occitanie s’adresse aux professionnels qui accueillent des événements d’entreprises de toutes tailles à partir de quinze personnes.

Ainsi, les établissements adaptés aux séminaires, les prestataires d’activités sportives, gastronomiques ou culturelles, ou encore les comités d’entreprises et les agences réceptives constituent un public de choix.

Rendez-vous les 12 et 13 octobre au Stade Ernest Wallon à Toulouse. Inscription sur le site de Destination Incentive Occitanie.