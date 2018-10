A l’occasion du salon Siane qui se déroule du 23 au 25 octobre au Parc des expositions à Toulouse, le Gipi sera présent sur la manifestation avec un hall dans le hall 4. A cette occasion, le Gipi organise deux conférences : la première aura lieu le mardi 23 octobre de 10h à 11h sur la thématique « Toulouse Aerospace, un campus d’innovation en plein essor » avec les participations de Dominique Faure, vice-présidente de Toulouse Métropole, Raphaël Catonnet, directeur général d’Oppidea et d’Europolia, Daniel Poulou, directeur du projet Toulouse Métropole, Nathalie Lemos de Carvalhos, directrice du B612, Bastien Mancini, président fondateur de Delair, Yann Barbaux, président du Pôle Aerospace Valley et Thierry Berthelon, head of Sps Digital Transformation Airbus Defense & Space.

La seconde conférence se tiendra le mercredi 24 octobre de 11h à 12h sur le sujet « Transports intelligents : nouveaux services de mobilités… Comment Toulouse construit-elle la mobilité urbaine de demain ? ». Animé par Rémy Juston-Coumat, secrétaire général du Gipi, la conférence permettra d’entendre sur le sujet de la smart-city Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole, Louis-Claude Vrignaud, directeur partenariats public-privé chez Continental Automotive France, Jean-Luc Mate, membre de l’Interclustering TTI (Transport terrestre intelligent), Trond Hovland, directeur d’ITS Norway et Olivier Lefebvre, product manager au sein de la société EasyMile.

Salon Siane du 23 au 25 octobre au Parc des expositions de Toulouse.