L’espace de coworking Cool Office organise la première édition d’une série de Meet-up à Toulouse le jeudi 26 janvier. Les porteurs de projet d’entreprises et de start-up dans le secteur des nouvelles technologies et qui s’apprêtent à lever des fonds pourront échanger avec des dirigeants venus de Paris qui ont percé dans le milieu. La thématique retenue pour cette rencontre est « Crise de croissance, on en parle ? ».

Les questions peuvent être posées à distance et/ou en amont de l’événement via un événement Facebook. Une boite à pitch permettra aux startups de donner de la visibilité à leur projet et éventuellement de décrocher des rendez-vous avec des investisseurs. Julien Coulon, co-fondateur de Cedexis (société qui propose des solutions techniques pour optimiser Internet et qui compte parmi ses clients Facebook ou Linkedin) et Angélique Lenain, directrice générale de Sensee (spécialisée dans la vente de lunettes et de lentilles sur le Web) seront présents.

Le jeudi 26 janvier de 19h à 22h, 8 rue Jules De Resseguier à Toulouse (Métro : Carmes ou François Verdier). Inscriptions par mail à contact@cooloffice.space avant le 24/01.