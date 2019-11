Deux marques toulousaines boycottent le Black Friday

Installées place Arnaud Bernard à Toulouse, les marques Bhallot (accessoires de mode) et Thé Coul (café-céramique) organisent une journée d’action « Green Friday » le 29 novembre prochain, et incitent à boycotter le Black Friday.

Pour rappel, en 2018, ce sont plus de 50 millions de transactions bancaires qui ont été réalisées lors de cet événement. À elle seule, la société Amazon a écoulé plus de 1400 produits par minute en 2017

« Cette surconsommation, même le temps d’une seule journée, a un coût non négligeable pour la planète et pour les humains au vu des désastreuses conditions de production », indiquent les deux sociétés. Ainsi, pour lutter contre les « ravages » du Black Friday, de nombreuses marques s’engagent en organisant ce jour-là une offensive positive : le Green Friday. La première édition en 2018 a fédéré plus de 180 associations et entreprises, y compris certains acteurs de la grande distribution.

Bhallot et Thé Coul vont donc proposer des actions concrètes et à la portée de tous et 10% des bénéfices de la journée seront reversés à des associations qui luttent contre l’obsolescence programmée.

Plus d’infos sur la page Facebook des organisateurs