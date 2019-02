Deux nouveaux directeurs chez Midi2i

Il y a du changement au sein de la direction de Midi2i . Alors que Jacques Boulous, directeur général de la filiale de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées spécialisée dans l’ingéniérie immobilière depuis 2005, a fait valoir ses droits à la retraite, deux nouveaux directeurs généraux ont été nommés. Il s’agit de Marie Nedeorezoff et de Jean-Luc Barthet.

Marie Nedorezoff est diplômée d’Audencia et titulaire d’un DESS en ingénierie financière de l’université Panthéon-Sorbonne. Elle a travaillé au sein du cabinet d’audit Salustro-Reydel/KPMG à Paris et Budapest, avant de rejoindre la Caisse d’Epargne en qualité de responsable de production de la société Capitole Finance. Présente à Midi2i depuis 2013, elle devient directrice générale en charge des services administratifs et financiers de la gestion des fonds et RCCI (responsable de la conformité et du contrôle interne).

Jean-Luc Barthet est quant à lui diplômé d’un DEA Génie civil et d’un master Management des entreprises de construction. Il s’est forgé une expérience en tant que chef de service Développement au sein de du groupe Bouygues Batiment entre 2000 et 2006 puis chez Cirmad jusqu’en 2010. Il a intégré la société Midi2i en 2011 en qualité de directeur des acquisitions. Aujourd’hui il est nommé au poste de directeur général du Pôle développement en charge des actions levées de fonds, d’acquisitions d’arbitrage et de l’Asset management.