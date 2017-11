Deux nouveaux chefs d’entreprise accompagnés par le Réseau entreprendre Midi-Pyrénées

Un prêt d’honneur de 30.000 euros a été octroyé par le Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées à deux nouveaux lauréats : il s’agit de Carlos Duquesne et Valérie Gardies de la société Axeo Services Nouveaux. Ils dirigent le réseau multi spécialiste de services aux particuliers et de services aux professionnels. Au-delà de l’aide financière, ils seront accompagnés pendant trois ans par un chef d’entreprise du Réseau entreprendre Midi-Pyrénées dans leur développement.

Créé en 2001 par des chefs d’entreprise, le Réseau entreprendre Midi-Pyrénées a pour objectif de proposer un accompagnement humain et financier réalisé par des chefs d’entreprise en activité. L’antenne de Midi-Pyrénées compte 140 adhérents bénévoles, depuis 2001 257 entrepreneurs ont été accompagnés depuis 2001 et 83% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après trois années d’existence. Depuis seize ans, 2200 emplois ont été créés ou sauvegardés et plus de 4 millions de prêts d’honneur ont été accordés.