Deux nouvelles embauches pour la société Irdi Soridec Gestion

Irdi Soridec Gestion recrute deux directeurs de participations en capital développement et capital innovation.

Aram Attar, 40 ans, rejoint la société en tant que directeur de participations, capital développement, LBO et transmission. Depuis 2012, il animait une société de conseil intervenant sur des problématiques d’ingénierie financière et de levées de fonds. Il a réalisé une trentaine d’opérations de capital développement, en LBO, capital-risque et fusions-acquisitions.

L’autre recrue est Benjamin Lillo, 35 ans. Il a été embauché en qualité de directeur de participations, capital-innovation, notamment sur les sociétés digitales. Sa dernière expérience professionnelle s’est déroulée au sein de la société Zengularity en charge de la finance et du business développement. Elle lui a permis de se confronter aux problèmes opérationnels que rencontrent les sociétés digitales en croissance.

Implantée en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, Irdi Soridec Gestion compte dix-neuf collaborateurs et réalise 210 millions d’euros de volume d’affaires.