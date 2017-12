Deux nouvelles recrues à l’Irdi Soridec Gestion

Irdi Soridec Gestion recrute deux directeurs de participations en capital développement et capital innovation. Aram Attra, 40 ans, diplômé d’HEC a été nommé directeur de participations en capital développement, LBO et transmission. Après une première expérience dans le financement (chez GE Capital à Londres puis RBS à Paris), il a rejoint le bureau parisien du multi-family office Quilvest Private Equity en 2008. Basé à Toulouse, Aram Attra intervient sur les territoires d’Irdi Soridec Gestion auprès de PME et ETI de croissance.

Par ailleurs, Benjamin Lillo, 35 ans, a une formation d’ingénieur (EM Lyon) et rejoint le groupe en tant que directeur de participations et capital-innovation. Après sept ans au sein d’Isatis Capital (ex BNP Paribas Private Equity), il rejoint la société Zengularity où il a en charge la croissance et les questions opérationnelles des sociétés digitales. Basé également à Toulouse, il s’occupe des start-up en amorçage.

La société de gestion Irdi Soridec compte dix-neuf collaborateurs pour 210 millions d’euros de fonds sous gestion. Elle intervient principalement en Occitanie et Nouvelle Aquitaine.