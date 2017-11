Deux start-up toulousaines récompensées lors de la finale Start me up

La finale du concours « Start me up » qui s’est déroulée le 7 novembre au Village by CA en présence des huit start-up présélectionnées a récompensé Sunbirds et Swish.

La première a remporté le Grand Prix du Jury : la société toulousaine qui a conçu un drone de capable de voler une journée entière grâce à l’énergie solaire, s’adresse aux professionnels souhaitant inspecter les infrastructures de grandes tailles, les vastes exploitations agricoles ou forestières ainsi que les parcs naturels.

Enfin la start-up Swish, hébergée au sein du Village by CA 31, s’est spécialisée dans la retransmission d’événements en direct (conférences, etc ..) et propose aux clubs sportifs via une application de streaming live de diffuser des rencontres sportives comme à la télévision.