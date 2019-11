Événement dédié à la fabrication additive et ses enjeux dans l’aérospatial, la deuxième édition de l’AAMS, Aerospace Additive Manufacturing Summit, aura lieu mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019 à Diagora-Labège. Cette convention d’affaires réunira des acteurs du secteur, qu’ils soient donneurs d’ordre, fournisseurs, grands groupes, PME , ETI ou chercheurs.

La première journée sera composée de tables-rondes sur les thèmes suivants : Introduction de la fabrication additive dans les futurs programmes aéronautiques et spatiaux : quelle est la vision des principaux fabricants européens ? ; Quel est l’apport des tiers 1 et des équipementiers dans le développement de l’utilisation des technologies de fabrication additive ? ; Quels verrous technologiques reste-t’il à lever pour accélérer l’utilisation de la fabrication additive dans le secteur aerospace ?

La seconde journée sera consacrée aux ateliers et aux rendez-vous BtoB pré-programmés. Pour sa première édition en 2017, l’AAMS avait réuni, à Toulouse également, 400 participants représentant quinze pays et plus de 200 entreprises.

Le mardi 3 et mercredi 4 décembre à Diagora-Labège. Plus d’infos sur le site des organisateurs.