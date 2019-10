Le DevFest Toulouse aura lieu le 3 octobre au centre des congrès Pierre-Baudis à Toulouse. Basé sur une contraction de « Developer’s Festival », le DevFest est une bannière qui rassemble des événements organisés par les communautés autour des technologies Google : les Google Developer Groups. Il s’agit d’une conférence technique autour des technologies affiliées à Google (Web, Apps, Cloud, Objets connectés, Design, etc…).

A Toulouse, cette journée est organisée par plusieurs communautés de développeurs de Toulouse, et portée administrativement par le GDG Toulouse (groupe d’échange et de partage autour du développement logiciel). Trente speakers et 900 participants sont attendus sur les thématiques suivantes : web, mobile, data, cloud, UX, methods & tools, IOT, machine learning, IA, languages, etc.



Le jeudi 3 octobre de 8h à 19h, au centre de congrès Pierre-Baudis à Toulouse. Tarif : à partir de 40 €. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.