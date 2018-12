Développement économique : la métropole de Montpellier affiche ses orientations

En ouverture du bilan et des perspectives économiques de la métropole montpelliéraine devant une grosse centaine d’entrepreneurs réunis au Gazette Café le 7 décembre, Philippe Saurel a confirmé les piliers de la stratégie de développement économique de la métropole. BTP, santé, agro-écologie, commerce et artisanat, tourisme, numérique, et industries culturelles et créatives, sur lesquelles il a mis l’accent en soulignant l’ouverture en 2019 de la Cité Créative sur l’ancien site de l’École d’Application de l’Infanterie.

« Il faut se diriger vers l’économie du XXIe siècle, pour installer les nouvelles niches de création d’emplois et d’entreprises. ». Si les directions restent les mêmes, un « nouveau tournant » est souligné : « Nous allons intégrer la valeur sociétale, non pas comme un engagement parallèle, mais comme une nécessité. » Cela passe par des actions liées à la charte Entreprises et quartiers (160 signataires), les clauses sociales dans la commande publique, une intégration d’un module sur l’engagement sociétal aux formations du BIC.

Des contacts avec Séville et la Corée du Sud

Côté chiffres, l’élu a pointé un taux de chômage en recul, de 11,8% au deuxième trimestre 2018 sur la zone d’emploi de Montpellier, « malgré la croissance de 8% de la population. Montpellier est la métropole qui crée le plus d’emplois en Occitanie ». Les chiffres de la French Tech, dont la métropole est l’opérateur depuis quatre ans, ont été largement abordés. Avec quarante deux Pass French Tech, Montpellier se place comme deuxième territoire après Paris et plus de 350 millions d’euros ont été levés depuis 2014 par les start-up montpelliéraines. L’avenir passera par une candidature au nouveau label « Capitale French Tech », à travers une gouvernance portée par les entreprises.

« Il faut restituer la French Tech aux entrepreneurs. Mais nous poursuivrons notre aide », assure Philippe Saurel. La pose de la première pierre de la future Halle French Tech dédiée à l’innovation dans le quartier Cambacérès - un investissement de 20 millions d’euros - est annoncée au premier semestre 2019. Philippe Saurel a enfin évoqué la coopération territoriale, au niveau local - « les territoires voisins manquent d’entreprises et nous manquons de foncier » - comme international, en rappelant que la métropole mène une dizaine de missions internationales par an. Il annonce des contacts pris avec Séville et la Corée du Sud.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Philippe Saurel a présenté les orientations budgétaires de la métropole de Montpellier. Crédits : Sylvie Brouillet - ToulÉco.