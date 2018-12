Didier Jourdan quitte son poste de directeur de Montpellier Business School

Directeur depuis 1992 de Montpellier Business School, l’une des plus anciennes écoles de management en Europe, Didier Jourdan, 64 ans, a annoncé son départ de l’école. Durant plus de de deux décennies, il aura contribué à la croissance de MBS avec une vision stratégique originale dans le paysage des grandes écoles de management. En effet, il a cherché à développer dans le même temps l’excellence académique et l’empreinte sociale sans sacrifier aux performances globales de l’institution.

Sous sa direction, l’ex-ESC Montpellier (353 étudiants pour 3,1 millions d’euros de budget en 1991) est devenue Montpellier Business School. Elle est actuellement classée treizième grande école de management française et forme plus de 3600 étudiants, dont 1000 étrangers. Elle a généré en 2017 plus de 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. Didier Jourdan aura également mené une ambitieuse politique de reconnaissance internationale en mettant en place dès 2001 une année académique complète à l’étranger obligatoire pour tous les étudiants du programme Grande École .

Montpellier Business School consacre également plus de 1.7 million d’euros aux aides directes aux étudiants, dont 35% ne règlent pas de frais de scolarité. Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochaines semaines.