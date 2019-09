Le cluster du numérique Digital 113 lance une « factory éditeurs de logiciels » et officialisera cette nouveauté le jeudi 19 septembre lors d’une soirée organisée à Epitech Montpellier. Les factory sont des groupes de travail thématiques, « qui visent à identifier les besoins et les attentes des entreprises tout en proposant des actions collectives ainsi que des projets collaboratifs ».

Celle dédiée aux éditeurs de logiciels se réunira une fois tous les deux mois à Montpellier et une factory toulousaine pourrait voir le jour « dans les mois à venir ». Pour rappel, le cluster Digital 113 est né de la fusion, le 1er janvier 2019, de DigitalPlace et FrenchSouth.digital, les clusters numériques d’Occitanie, implantés respectivement à Toulouse et Montpellier.