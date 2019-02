Naissance de Digital 113, le nouveau cluster des acteurs du numérique en Occitanie

Mardi 5 février au soir s’est déroulé le lancement officiel de Digital 113, le nouveau cluster numérique Sud de France. Ce dernier regroupe DigitalPlace et FrenchSouth.digital implantés respectivement à Toulouse et à Montpellier. Il fédère désormais les acteurs du numérique d’Occitanie au sein d’une même entité afin, selon ses responsables, de « faire de l’Occitanie un des leaders du numérique en Europe et dans le monde ».

Digital 113 (le chiffre évoque la RN113 qui traverse l’Occitanie et relie Toulouse à Montpellier), s’impose comme un des plus important cluster de France avec 400 entreprises, 17.000 emplois répartis sur treize départements. Son budget de fonctionnement s’élève à plus d’1 million d’euros en 2019. Jusqu’en juin 2019, la structure qui compte onze permanents entre Toulouse et Montpellier, sera co-dirigée par Daniel Benchimol, ancien président de DigitalPlace, et Pierre Deniset, président de l’ancien cluster FrenchSouth.digital.