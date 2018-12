Le cluster Digital Place organise le jeudi 20 décembre un atelier intitulé « Entrainement au pitch ». Il sera animé par Jean-Pierre Bayol, fondateur de Oligo, cabinet conseil en accompagnement de l’innovation. Alors que « La présentation est un »art« que tout entrepreneur doit maîtriser s’il veut convaincre ses clients et ses partenaires, son banquier, ses investisseurs, les experts estiment qu’il faut être capable en une, cinq ou dix minutes de présenter son offre, son marché, son positionnement concurrentiel, son équipe, des éléments financiers… »

Lors de son intervention, Jean-Pierre Bayol abordera différentes thématiques : psychologie des investisseurs, attentes des diverses parties prenantes : clients, partenaires, investisseurs ou ce qu’il ne faut pas faire dans un pitch. La session se poursuivra par une mise en application avec des cas concrets lors d’une session collective, des entraînements et des conseils pour anticiper sa « road map financière » et un exercice concret à travers une présentation d’une dizaine de slides durant cinq à dix minutes.

Le jeudi 20 décembre de 8h30 à 12h30 dans les locaux de Digital Place 12 Rue Louis Courtois de Viçose. Tarifs : 350 euros (adhérents) et 450 euros (non adhérents). Renseignements : 05 34 31 41 95. Pour plus d’informations cliquez sur le lien