Disparition de Denis Méliet, le créateur du J’Go à Toulouse

Une figure emblématique de la restauration toulousaine vient de disparaître. Denis Méliet, patron du J’Go dans le quartier Victor-Hugo à Toulouse, est brutalement décédé lundi 3 juin à l’âge de 53 ans. Chantre des produits locaux, notamment de sa terre natale du Gers, il avait fondé le J’Go en 1995.

Une enseigne qu’il avait ensuite déclinée à Paris, et à Marciac à l’occasion du festival de jazz. Après avoir ouvert une boucherie à côté du restaurant dans le centre-ville de Toulouse, il avait inauguré en décembre 2018 une épicerie dans la nouvelle galerie marchande de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Et s’apprêtait à ouvrir de nouveaux espaces sur le même modèle. Placé en redressement judiciaire en 2013, le groupe de Denis Méliet avait finalement pu sortir la tête de l’eau au bout d’un an d’observation. Son entreprise compte plus d’une centaine de collaborateurs.