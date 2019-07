Domaine de Montjoie. Un lieu d’exception aux portes de Toulouse

Situé sur les coteaux de Ramonville, le château a été entièrement rénové dans un style alliant charme et modernité. Montjoie dispose de 30 chambres 4 étoiles, BW Premier Collection et de 7 salles équipées et modulables selon vos besoins.

Restaurant bistronomique

La bâtisse, qui date de 1760, accueille un restaurant bistronomique, le “M”, au style coloré et design, où le chef Yoren Larger régale ses convives d’une cuisine de marché rythmée au fil des saisons. Au menu : produits frais, influences japonisantes et alliances de saveur inédites. Le tout, servi par une carte des vins sélectionnés avec soins par notre sommelière, est à déguster dès ce printemps sur la large terrasse ombragée donnant sur le parc de 6 hectares et ses arbres multi-centenaires.

Des séminaires sur-mesure

Pour l’organisation de votre événement, une équipe jeune, dynamique et innovante se tient à votre disposition. De l’hébergement à l’organisation de vos pauses, en passant par la restauration aussi bien que les activités teambuilding et les animations, tout est possible…

Des marques internationales y ont organisé leurs incentives, telles Pierre Fabre, Guerlain et Tesla. Pourquoi pas vous ? Les délices du Domaine de Montjoie vous attendent.