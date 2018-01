Logement social. Les aides au logement, le sujet qui divise

Pour Franck Biasotto adjoint au maire de Toulouse, en charge du logement, le système actuel ne fonctionne plus. « Je suis favorable à la suppression totale des APL. L’aide à la personne est un puits sans fond, il faut transférer le montant des allocations vers les bailleurs sociaux pour qu’ils puissent construire plus et mieux. Moins d’aide à la personne, plus d’aide à la pierre, l’État pourra ainsi mener une action globale et contrôler les réalisations des opérateurs. Sur un territoire aussi attractif que l’agglomération toulousaine, l’enjeu est considérable, innovons et mutualisons nos besoins et nos offres entre les différents bailleurs. »

Pour l’heure, l’intervention de l’État, qui s’est dégagé progressivement, est minime dans la construction du logement social, 1 à 2% seulement. « Les collectivités ont pris le relais mais globalement le niveau de subventions régresse », constate Pascal Barbottin qui dirige Patrimoine SA Languedocienne. Cet acteur majeur du secteur gère un parc de 12.000 logements et en construit près de 500 par an. « L’équation est complexe pour sortir de nouveaux programmes dans une activité très réglementée. Il faut que les organismes aient de bons résultats pour pouvoir assurer 15 à 20% des réalisations. »

Les APL : dispositif injuste et aveugle

« Si on nous ampute une partie de ces résultats, notamment par la baisse des APL, l’équilibre devient précaire. On est pourtant dans une période où tous les acteurs du logement social produisent beaucoup, malgré une concurrence forte de la promotion immobilière dans les zones tendues. » Les fonds propres des bailleurs sociaux proviennent de la gestion locative, dans le cadre de loyers plafonnés par l’État, de la vente aux occupants du parc et de la maîtrise des coûts de fonctionnement.

Pour Maryse Prat, dirigeante de La Cité Jardins, bailleur privé qui gère 5700 logements locatifs, il faut profiter de cette nouvelle donne liée aux APL pour aller plus loin. « Oui, nous avons besoin d’un système plus cohérent et plus lisible, il faut tout remettre à plat sans mettre tous les acteurs dans le même panier. Certains assument beaucoup de gestion et de rénovations dans des environnements souvent difficiles socialement, les taux des loyers aidés sont très variables, les situations très différentes. Bâtissons une loi cadre permettant d’adapter et de décliner l’offre sur le terrain, en lien avec les territoires. Pas une réforme qui tombe de Bercy, sans concertation. »

Rebattre les cartes

L’OPH 31, l’organisme départemental de Haute-Garonne, construit peu mais dispose de 4000 logements sur 99 communes, principalement en milieu rural. « C’est une des facettes du logement social que l’on prend rarement en compte, souligne Stéphane Carassou, directeur de l’office publique. Nous agissons sur des territoires où les autres ne vont pas, nous travaillons avec les communes sur des petits projets qui répondent à des besoins très spécifiques. Or la contrainte des APL nous oblige déjà à revoir certains programmes. Oui, il faut améliorer le modèle, à condition de définir de vrais objectifs. Quelle politique du logement veut l’État, quel sont les objectifs à long terme ? » La loi sur le logement qui devrait être présentée par le gouvernement en mars prochain, devrait apporter quelques réponses à un mouvement HLM qui les attend avec impatience.

Marc Pouiol et Valérie Ravinet

Sur les photos : En haut : Tous les bailleurs sociaux ne sont pas d’accord sur le financement des logements sociaux touché par un retrait progressif de l’État. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco

Au milieu : Pascal Barbotin, directeur général de Patrimoine SA Languedocienne. Crédits : DR

En bas : Maryse Prat, directrice de La Cité Jardins. Crédits : DR