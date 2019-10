Dublin : le grand art d’une balade irlandaise

L’Occitanie et Dublin ont un autre point commun au-delà des vols quotidiens qui les réunissent jusqu’à l’automne. Ces dernières semaines, la région et plus particulièrement Toulouse ont vécu de près les dernières aventures de Judith et Holopherne, ce tableau du Caravage disparu durant plusieurs siècles, retrouvé dans un grenier en 2014 et finalement vendu le 25 juin à un acheteur étranger. L’attribution de cette toile au maître italien a fait l’objet de longs débats d’experts. Les mêmes ont agité le microcosme de l’art au sujet de L’Arrestation du Christ, pièce majeure de la National Gallery of Ireland de Dublin.

Ce tableau peint en 1602 représente aussi un épisode célèbre de la Bible au cours duquel Judas vient à la rencontre du Christ et l’embrasse pour le désigner aux soldats venus l’arrêter. Perdu durant plusieurs décennies, ce chef d’oeuvre qui témoigne de nombreux repentirs comme le tableau toulousain, a finalement été retrouvé au début des années 1990 dans un couvent jésuite de Dublin. Mais il n’est pas le seul trésor de la Galerie nationale. Ce merveilleux musée, situé à quelques pas du Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande, donne accès gratuitement tous les jours à sa collection permanente où se côtoient des toiles de Rembrandt, Degas, Monet, Vermeer, représenté en beauté par La Femme écrivant une lettre et sa servante ou encore du peintre irlandais Jack B.Yeats, frère du poète.

La Hugh Lane Gallery, haut-lieu d’art moderne

De la National Gallery, un petit détour par le quartier médiéval de Temple Bar, très animé la nuit avec ses nombreux pubs, conduit au pied de Ha’Penny Bridge enjambant la Liffey, le fleuve qui traverse Dublin d’est en ouest avant de se jeter dans la mer d’Irlande. Après avoir emprunté la promenade (Bachelor Walk), on peut rejoindre la célèbre O’Connel Street, en hommage au héros de l’indépendance de l’Irlande.

Tout près, sur Parnell Square, le Jardin du souvenir (Garden of remembrance) célèbre la mémoire de tous les anonymes qui ont oeuvré pour la même cause. Gravé sur l’un des murs du parc, le poème We saw a vision, traduit en français, rend le lieu très émouvant. De là, il n’y a plus qu’à pousser la porte de la Hugh Lane Gallery, incontournable pour tous les amateurs d’art moderne. Fondé en 1908 par Sir Hugh Lane, ce musée possède une incroyable collection qui abrite les plus grands impressionnistes, plusieurs grands formats du peintre abstrait Sean Scully et l’étonnant studio de Francis Bacon, reconstitution fidèle de la pièce dans laquelle travaillait l’artiste à Londres.

Johanna Decorse

Sur la photo : St Ann’s Church, Dawson Street, dans le centre de Dublin. Crédits Andrew Bradley - DR.