Occitanie. EDF et Airbus Développement partenaires pour repérer et aider des start-ups

Déjà impliqués chacun de leur coté dans l’aide aux start-up, EDF et Airbus Développement (filiale à 100 % d’Airbus dédiée à l’accompagnement de projets) ont signé devant la presse une convention de partenariat pour repérer conjointement des start-up « à haut potentiel » en Occitanie, dans des secteurs communs aux deux groupes. « La maintenance prédictive par exemple, ou l’avion électrique, sont des domaines qui intéressent tout autant EDF qu’Airbus », explique Gilles Capy, délégué régional EDF en Occitanie.

Ce partenariat permettra de « mettre en place des tests ou l’intégration de services et technologies innovantes au sein d’Airbus Développement et d’EDF, en mettant en place des études de possibilité de financement internes et externes aux deux groupes, via notamment les dispositifs existants d’ Airbus Développement et EDF Pulse Croissance », poursuit Gilles Capy.

Tournée des incubateurs prévue début 2020

Les deux entreprises souhaitent également mettre en place une co-labellisation, sorte de super recommandation pour les start-up qui en bénéficieront, mais dont les critères d’obtention ne sont pas précisés, hormis le « caractère innovant » du produit ou service proposé.

Pour sourcer les start-up, EDF et Airbus Développement font faire le tour de plusieurs incubateurs et pépinières d’entreprise dès le premier semestre 2020, avec des visites prévues à la French Tech Perpignan en février, au Bic Crescendo de Tarbes et au CleanTech Booster (Nîmes) en mars, et en avril à Montauban. Aucun objectif chiffré n’est communiqué concernant le nombre de projets qui seront accompagnés ou financés par ce nouveau partenariat, mais sur les 20 entreprises rencontrées et conventionnées par Airbus Développement en 2019, une dizaine étaient également accompagnées par EDF. « On peut imaginer qu’Airbus Développement va monter à 30 startups accompagnées en 2020, dont une quinzaine avec EDF », estime Michel Sesques, président d’Airbus Développement.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Gilles Capy, délégué régional EDF en Occitanie et Michel Sesques, président d’Airbus Développement. Crédits : DR