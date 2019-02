Occitanie. Easy2Go se développe pour transporter ses colis volumineux

Spécialisée dans la livraison d’objets (très) encombrants le jour même de leur commande par le client dans un rayon de trente kilomètres, la société toulousaine Easy2Go a des ambitions de croissance dans le grand sud de la France. Intégrée depuis 2016 au groupe Redspher spécialisée dans la livraison dans le BtoB, Easy2Go dirigée par son fondateur Olivier Leroux affiche un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. Elle a effectué en 2018 130.000 livraisons essentiellement dans le BtoB dans tout l’Hexagone.

Avec une appétence toute particulière pour le « shop from store », la livraison des colis quelques heures après que le client a effectué son achat en magasin, notamment pour les objets volumineux. « Nous travaillons essentiellement avec les jardineries ou les magasins de meubles », explique Olivier Leroux, directeur général et qui se définit comme « un organisateur de transport ». Une dizaine de personnes sont directement employées par Easy2Go pour coordonner les livraisons, tandis que l’enlèvement au magasin et la livraison chez le client est assuré par une vingtaine de sous-traitants.

Intensifier le maillage sur le territoire

Alors que l’offre ne cesse d’augmenter, la diversité des objets se diversifie : aujourd’hui il n’est pas rare que les livreurs d’Easy2Go prennent en charge des plantes, des lits et même des matériaux pour les chantiers de certaines entreprises du BTP ! Et les ambitions d’Olivier Leroux ne s’arrêtent pas en si bonne route. Son enseigne est bien implantée dans certaines métropoles du sud-ouest comme Toulouse et Montauban et il souhaite accélérer son développement en intensifiant le maillage dans les secteurs où elle est déjà présente.

Ainsi, les villes de Montpellier, Albi, Montauban, Tarbes ou Pau figurent parmi les cibles prioritaires à développer en 2019. « On souhaite cette année multiplier par deux le volume de transport et le chiffre d’affaires », pose Olivier Leroux. A noter que l’autre piste de développement porte sur l’entrée en service d’une trentaine de véhicules électriques.

Philippe Font

Sur la photo : Olivier Leroux, PDG d’Easy2Go. Crédits : DR