Easyjet conforte sa base toulousaine avec un quatrième avion

Easyjet vient d’annoncer l’ouverture de trois nouvelles lignes au départ de Toulouse et l’arrivée en juin d’un quatrième avion sur sa base locale. La compagnie britannique opère déjà vingt-trois routes depuis la Ville rose et proposera à partir du mois de juin Venise à l’année et Malaga et Valence en Espagne, jusqu’en septembre, pour une période « test ». Au total, Easyjet, qui a transporté 17 millions de passagers en 2016 en France, ouvrira seize nouvelles lignes en 2017, consolidant ainsi sa position de « deuxième compagnie aérienne » de l’Hexagone avec de 220 lignes opérées et 30 avions.

La compagnie, avec près de 2,5 millions de personnes transportées depuis et vers Toulouse, conforte aussi sa place de deuxième acteur de l’aéroport avec 23% de parts de marché. Ouverte en mars 2012, la base toulousaine d’Easyjet compte actuellement 101 personnes et va procéder à trente-six recrutement d’ici juin 2017. La croissance de la compagnie fait grimper la part du low-cost dans la plateforme, qui génère désormais 37% de l’activité.