Easyjet ouvre une liaison Toulouse-Tenerife

A Toulouse, Easyjet élargit ses horizons avec l’ouverture de trois nouvelles lignes cet hiver. La compagnie orange, la deuxième de l’aéroport Toulouse-Blagnac derrière Air France avec 24% de parts de marché et quelque 2,6 millions de passagers en 2018, va de nouveau opérer la ville de Marrakech à l’année.

Elle desservira également Liverpool jusqu’au 28 mars et Tenerife, jusqu’au 30 mars prochain. La liaison avec la plus grande île de l’archipel espagnol des Canaries a démarré le 1er décembre avec un vol depuis Toulouse le mercredi matin à 8h35 et un retour le samedi à 14h35. A l’échelle européenne, Easyjet a enregistré 88,5 millions de passagers en 2018. La compagnie low-cost, qui assure trente-et-une lignes depuis Toulouse-Blagnac, reste la deuxième en France et en Italie et la première en Allemagne.