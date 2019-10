Easymile ouvre un bureau à Dubaï

Easymile, spécialiste toulousain des technologies de véhicules autonomes, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau régional à Dubaï, dans le cadre de son expansion à l’international.

Fondée en 2014, Easymile a son siège à Toulouse et des bureaux régionaux à Denver (États-Unis), Berlin (Allemagne), ​​Adélaïde (Australie) et à Singapour. Avec le lancement de la stratégie de transport autonome de Dubaï, le marché du Moyen-Orient est devenu un endroit important où la société souhaite prendre des parts de marché.

« La navette EZ10 d’EasyMile est actuellement la navette autonome la plus déployée au monde », revendique l’entreprise.