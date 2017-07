Eat Sushi, le chouchou des Toulousains

Eat Sushi et Toulouse ont toujours entretenu une relation particulière. D’une part car l’enseigne fut l’une des premières du secteur dans la Ville rose en 2009. Mais aussi car elle s’est appuyée dès son arrivée sur les équipes d’un ancien restaurant bien connu : Japan. Huit ans plus tard, l’affection des Toulousains ne se dément toujours pas. Avec 10.000 commandes honorées chaque mois, Eat Sushi reste le leader local des spécialités nippones.

Afin de maintenir l’engouement alors que l’effet de mode s’est tassé, l’enseigne mise sur la nouveauté. Si les sushis et makis restent évidemment la marque de fabrique, des brochettes, des tacos japonais ou encore des beignets de crevette complètent la carte. Tout comme les bentos, ces boîtes-repas typiques de la pause déjeuner. « Nous nous montrons également créatifs dans les recettes et osons quelques clins d’œil locaux, avec par exemple notre maki au foie gras qui est devenu un incontournable depuis plusieurs années », ajoute Julien Cabannes, à la tête des trois restaurants toulousains.

Autre force de Eat Sushi, sa panoplie de services sans cesse élargie. Dernières nouveautés en date : un site Internet redesigné et le suivi des commandes par SMS. De quoi maintenir ce lien si particulier qui unit l’enseigne et ses clients toulousains. Et que Julien Cabannes prolonge en s’impliquant sur le territoire. « En tant que passionné de foot et ancien joueur de Balma, il était logique de soutenir les Violet », conclut-il, rappelant que Eat Sushi intervient également au Stadium pour des prestations traiteur.