Écho d’artistes à Fronton, l’âme de la guitare Archtop

Depuis juillet 2016, ils ont voué leur âme aux guitares Archtop, reconnaissables à leur table d’harmonie bombée et dont la fabrication est inspirée des instruments du quatuor comme le violon et le violoncelle. À l’origine d’Écho d’artistes, atelier de lutherie installé dans le Frontonnais, en Haute-Garonne, Childéric Aubert, Benjamin De Oliveira et Alexandre Azzola, ont déjà réalisé plus d’une vingtaine d’instruments pour une clientèle essentiellement française et européenne.

Le musicien de jazz Angelo Debarre leur a passé commande ainsi que Thomas Dutronc pour une guitare folk électro- acoustique. Dans leur fabrication artisanale, les trois passionnés privilégient les essences françaises telles que le noyer, l’érable ou encore l’olivier mais s’approvisionnent également auprès de fournisseurs spécialisés aux quatre coins d’Europe et jusqu’au Canada et en Alaska. Ils réalisent aussi bien des instruments sur mesure, à l’écoute des exigences esthétiques ou sonores de leurs clients que des « micro séries » pour les distributeurs partenaires qui commencent à vendre leur marque.

La signature d’Écho d’Artistes, déjà référencée par Guitare Tech à Toulouse et par Guitare Village, dans le Val d’Oise, est un « sound port », une ouverture sur la tranche de la guitare qui permet aux musiciens de « profiter pleinement des qualités acoustiques tout en préservant la projection du son de l’instrument ».

J.D.

Sur la photo de gauche à droite : Benjamin De Oliveira, Alexandre Azzola et Childéric Auber - Photo Echo d’Artistes - DR.