En Occitanie, une charte pour l’égalité professionnelle

Une charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes sera ratifiée le 5 décembre à la Préfecture de Toulouse. Signée par les quarante-huit membres représentants quarante-trois structures et services publics impliqués, la charte est une mise en oeuvre territoriale concrète de la politique publique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, décrétée « Grande Cause » du gouvernement.

Elle vise notamment à permettre aux membres d’intégrer la question de l’égalité dans leurs missions et leurs pratiques professionnelles, partager des connaissances, des savoir-faire et des expériences, mutualiser des outils et des ressources, mener des actions communes ou encore valoriser les initiatives des membres, par des événements ou des publications.

"Nous, membres du Réso, reconnaissons dans ce qui suit les principes de notre engagement et de nos actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes", indique en préambule la charte d’engagement des membres du "Réso" - Réseau Egalité, une Stratégie en Occitanie", avant de décliner toute une liste d’engagements.