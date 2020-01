Egencia, le voyage d’affaires optimisé

« Le voyage d’affaires doit être vu comme un investissement et non un coût », aime rappeler Ronan Bergez, directeur commercial d’Egencia en France. Le leader de la gestion des voyages professionnels s’est d’ailleurs associé au très sérieux Harvard Business Institute pour mener une étude sur le sujet. Les conclusions sont éloquentes : développer une véritable culture du voyage d’affaires permet d’impacter positivement les résultats d’une entreprise, la performance, la satisfaction client, et l’attractivité de nouveaux talents.

Egencia n’a pas attendu cette enquête pour accompagner les professionnels dans leurs déplacements. La plateforme, en constante évolution pour répondre aux besoins formulés par les clients, propose une solution globale de réservation mais aussi de gestion interne. Parmi les dernières nouveautés : un système de chat direct avec les hôteliers pour faire part des besoins spécifiques, mais aussi Add On et Fare Savings Finder, deux systèmes de réduction et d’optimisation tarifaire. « Notre stratégie est basée sur trois piliers : notre expertise, l’innovation et les retours des utilisateurs », résume Ronan Bergez.

Le développement d’Egencia est également le fruit de savants mélanges. D’une part entre un réel souci de proximité et une présence dans plus de soixante pays. De l’autre, entre un esprit start-up jamais démenti et la puissance de sa maison-mère, le numéro un mondial du voyage Expedia, connu notamment pour ses sites Trivago, Hotels.com, ou Vrbo.

Photo : H.R. - ToulÉco