Ehpad de Lherm. De graves manquements à l’origine du décès de cinq résidents ?

En mars dernier, vingt-six résidents de l’ehpad La Chêneraie à Lherm étaient tombés malades des suites d’une intoxication alimentaire. Cinq d’entre elles, quatre femmes, âgées de 72 ans à 95 ans, et un homme de 93 ans, étaient décédées. Alors que l’enquête se poursuit, de « graves manquements en matière de d’hygiène et de sécurité » auraient été constatés au sein de l’établissement. C’est ce qu’affirme Me Nicolas Raynaud de Lage, avocat d’une famille de victime, à la lecture des rapports d’expertise qui ont été versés au dossier avant l’été.

« Les expertises confirment les soupçons que nous avions sur le non-respect des règles d’hygiène dans les cuisines, notamment de la chaîne du froid et du chaud. Ce drame a eu lieu en raison des mauvaises conditions d’hygiène et d’un matériel inadapté, entraînant une rupture dans la chaîne du chaud », explique l’avocat toulousain.

« Quand les repas, assemblés sur place à partir d’ingrédients commandés chez Sodexo, sortaient chaud en cuisine, ils auraient dû être maintenus à une certaine température pour éviter la prolifération de bactéries. Or l’ehpad ne disposait pas du matériel pour cela », affirme Me de Lage en pointant aussi le non-respect en cuisine du port du masque, du bonnet et de la blouse lors de la préparation des repas, le défaut de nettoyage systématique des ustensiles ou des récipients entre chaque usage et « les manques criants de personnels encadrant ». En 2013 déjà, un contrôle des services d’hygiène avait rappelé à l’ordre l’établissement sur le respect des protocoles.

« Choc toxique »

Pourtant c’est bien un « choc toxique » lié à une infection alimentaire qui est à l’origine de la mort de ces résidents. Une cause objectivée par la présence de bactéries dans différents ingrédients retrouvés dans des repas témoins saisis, y compris avant le jour des décès, avait indiqué le 4 avril le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzeari, quinze jours avant l’ouverture d’une information judiciaire le 19 avril dernier pour « homicides involontaires aggravés ».

Du côté du groupe Korian qui a racheté le 18 février dernier la société toulousaine Oméga dont fait partie l’ehpad « La Chêneraie », la réponse ne s’est pas fait attendre. « Il s’agit du point de vue d’un avocat d’une partie civile, ses propos n’engageant que lui-même. Il ne s’agit nullement d’une communication officielle du parquet », explique un porte-porte.

« L’enquête à laquelle nous collaborons activement depuis le premier jour, est toujours en cours d’instruction et elle seule apportera les réponses dont les familles, Korian ainsi que toute la communauté de la Chêneraie ont besoin ». Le groupe, qui compte 800 établissements en Europe, se dit « déterminé plus que jamais à comprendre quelles ont pu être les causes exactes qui ont conduit à cette situation exceptionnelle et tragique ». Ouvert en 2006, l’Ehpad héberge quatre-vingt-deux résidents, dont dix-sept personnes en unité protégée, souffrant principalement de la maladie d’Alzheimer.

Johanna Decorse

Sur la photo : L’Ehpad « La Chêneraie » à Lherm, près de Toulouse. Après les décès de cinq résidents depuis dimanche 31 mars, plusieurs familles ont porté plainte. Crédits : A.S. - ToulÉco.