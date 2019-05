Elior Services, acteur de référence de la propreté dans le Sud-Ouest

Des stades aux hôpitaux en passant par des hôtels ou des musées et des sites classés défense, Elior Services, spécialiste de la propreté et de l’hygiène, intervient dans différents environnements. Et notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, où la direction régionale dirigée par Jean-Luc Houssu, compte près de 350 clients, dont le CHU de Toulouse et Toulouse Métropole pour le Stadium.

« Nous intervenons spécifiquement dans trois domaines : l’hygiène et la propreté, le facility management et l’hôtellerie de santé, de Hendaye à Jonzac et de Limoges à Perpignan », confie le directeur régional. La filiale sud-ouest d’Elior Services emploie plus de 2000 collaborateurs, tous formés aux métiers de la propreté. « Nous sommes experts dans l’intervention au sein d’établissements de santé depuis plus de quarante ans. Ce secteur externalise de plus en plus les missions qui ne concernent pas son cœur de métier - le soin - et de ce fait nous sollicite pour la gestion de bio-nettoyage dans leurs établissements », explique encore Jean-Luc Houssu.

Il y a vingt ans, dix salariés d’Elior Services intervenaient au CHU de Toulouse. Aujourd’hui, ils sont cinq cent. « Notre ambition est aujourd’hui de consolider nos acquis et de développer notre activité, notamment dans le médico-social », poursuit Jean-Luc Houssu. « Entreprise citoyenne », Elior Services a à cœur de favoriser l’emploi de personnes handicapées. Il y a quelques mois elle a signé une convention avec l’association Adapei 33 pour intégrer deux salariés dans ses effectifs. A terme ils devraient être une dizaine.

Sur la photo : Jean-Luc Houssu, directeur régional d’Elior Services. DR.