Le Président de la République Emmanuel Macron se rendra en région Occitanie jeudi et vendredi 17 et 18 janvier. Jeudi après-midi il se rendra au pôle national des opérations aéroportées de Toulouse – Francazal de l’armée de terre afin d’y présenter ses vœux aux armées. Il sera accompagné de Florence Parly, ministre des Armées et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.

Il rencontrera notamment les soldats de la 11e brigade parachutiste de l’armée de terre déployés en Opex au cours de l’année écoulée et prononcera un discours devant 1600 civils et militaires des trois armées et de la gendarmerie, des directions et services du ministère et du monde combattant.

Le lendemain, Emmanuel Macron se rendra à Souillac dans le nord du Lot en compagnie de Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales. une visite qui s’inscrit dans le cadre du grand débat national et de la tournée de mairies annoncées par l’Élysée. Au cours de cette journée, il devrait y rencontrer des élus de la région. Entre ces deux dates, Emmanuel Macron dormira en Occitanie.