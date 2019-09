Emmanuèle Saura , directrice territoriale de SNCF réseau en Occitanie

Emmanuèle Saura, 50 ans, est la nouvelle directrice territoriale de SNCF réseau en Occitanie. Diplômée de l’école centrale-Paris, elle est entrée chez SNCF en 1992, et a occupé des fonctions de responsable de la maintenance du réseau et de l’ingénierie, en région parisienne et en Midi-Pyrénées.

Elle a ensuite rejoint la Normandie au poste de directrice territoriale pour SNCF réseau pendant quatre ans. Elle succède désormais à Pierre Boutier, qui était en responsabilité du réseau ferré en Midi-Pyrénées depuis 2013 et qui avait élargi ses compétences à toute l’Occitanie en 2016.