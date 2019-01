En 2019, le circuit d’Albi veut passer à l’électrique et cible les entreprises

Repris en DSP depuis 2015 par Grégor Raymondis et deux associés, Jean-Philippe Dayrault et Didier Sirgue, pour une durée de douze ans, le circuit d’Albi qui est un des rares à proposer un tracé en milieu urbain en a profité également pour changer de stratégie. « Notre cœur de métier réside dans la location des infrastructures toute l’année, des padocks, des loges ou le circuit notamment aux constructeurs », souligne le directeur Grégor Raymondis.

L’organisation de compétitions sportives n’est pas remisée au placard, bien au contraire : une douzaine de manifestations, dont le Grand prix d’Albi ou la finale du championnat de France Grand prix camions figurent au calendrier. « De nombreuses compétitions servent de supports à l’organisation de rencontres professionnelles, notamment des constructeurs, cela attire également un public familial », complète Grégor Raymondis.

90.000 visiteurs par an

Le troisième axe de développement concerne l’activité d’agence événementielle et vise particulièrement les entreprises. Une école de pilotage, un circuit de karting et un aérodrome installé au cœur du circuit, constituent autant d’atouts pouvant attirer les professionnels. A cela s’ajoute depuis début novembre l’acquisition d’une flotte d’une dizaine de BMW i3S, des voitures électriques, servant de support à l’organisation de challenges au sein des entreprises. Un atout pour des questions environnementales et qui permet aux organisateurs une amplitude plus large concernant l’organisation de courses. « Nous proposons trois activités : une chasse au trésor sur les routes du Tarn, un rallye touristique ou un grand prix de la régularité sur le circuit. Nous pouvons accueillir jusqu’à soixante collaborateurs par session », ajoute encore Grégor Raymondis.

Avec près de 90.000 spectateurs par an, les délégataires souhaitent conforter voire augmenter ce chiffre pour l’année 2019 en misant également sur un public familial. En 2017, les délégataires du circuit d’Albi ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros, contre 400.000 euros en 2015. Ils emploient dix salariés à temps plein. On estime le rayonnement économique du circuit à plus de 4 millions d’euros d’activités induites et indirectes sur l’albigeois.

Philippe Font

Sur la photo : Grégor Raymondis, le directeur du circuit d’Albi, devant la dizaine de BMW i3S servant de support aux challenges entreprises. Crédits : Ph.F – ToulÉco.