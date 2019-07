En 2020, le salon Global Space place Toulouse en orbite européenne

Le Toulouse Space Show n’est plus. Vive le Global Space in Toulouse. Si Paris accueille le salon du Bourget, Toulouse sera la nouvelle place forte du secteur du spatial tous les deux ans. C’est du moins l’ambition et la promesse de GL Events, organisateur évènementiel et gestionnaire d’équipements publics. La première édition de ce salon à vocation internationale se tiendra du 17 au 19 juin 2020 , au nouveau parc des expositions de Toulouse, le Meett.

« Notre idée est de présenter et d’exposer toute la chaîne de production depuis les constructeurs de satellites aux sous-traitants jusqu’aux utilisateurs finaux », assure Paulo Monteiro, le directeur de Global Space. « Les technologies du spatial sont présentes dans différents secteurs que l’on veut mettre en avant ». Tels que les télécoms, la santé ou encore les villes de demain dites intelligentes. « Nous ferons aussi un focus sur les applications liées à la Défense », ajoute le directeur qui souhaite que Toulouse soit la capitale européenne du spatial durant ces trois jours.

Des intentions d’engagement ont déjà été signées. Mieux, les leaders du secteur « ont répondu favorablement », assure-t-il. « Mais on préfère rester discret », prévient Paulo Monteiro qui ne dévoile pas non plus le montant de budget alloué au salon. Celui-ci s’élèverait à « plusieurs millions d’euros ».

Une surface de 40.000 m²

L’idée d’un salon du spatial à Toulouse n’est pas nouvelle. Déjà, le secteur emploie 13.000 personnes, dans la métropole, soit un quart des effectifs européens du spatial. Et le dernier rapport de l’Insee Occitanie recense 1900 entreprises inscrites dans la filière dans la région et en Nouvelle-Aquitaine.

De plus, le Cnes portait déjà depuis onze ans le forum Toulouse Space Show, dont la dernière édition avait attiré 4000 participants de plus de quarante-cinq pays. L’ambition du Global Space est donc de faire mieux et plus fort.

Dans la pratique, ce salon comprendra un hall d’exposition de 25.000 m² dédié aux entreprises et à leurs produits et un centre de conventions de 15.000 m² consacré aux conférences de « haut niveau ». Un espace sera également aménagé pour les rencontres BtoB.

Audrey Sommazi

Sur la photo d’illustration : la Constellation Iridium Next sera présentée au prochain salon. Crédits : Thales Alenia Space - Master Image.