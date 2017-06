En Haute-Garonne, une conjoncture économique plus favorable selon la Banque de France

Alors que la production industrielle s’est accélérée au cours du mois de mai, les prévisions des experts de la Banque de France sont optimistes. Le niveau de capacité de production a retrouvé ses niveaux d’avant la crise et le secteur des services marchands a gagné en compétitivité. L’indicateur du climat des affaires de l’industrie en Occitanie est passé de 103 en avril à 104 en mai. Au plan national, il s’est stabilisé à 105, et les prochaines semaines devraient connaître une hausse plus modérée de l’activité.

Les enquêtes trimestrielles dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics révèlent que le mouvement de reprise semble se confirmer et les prévisions sont raisonnablement optimistes. En commerce de gros, l’activité est restée bien orientée, avec des volumes d’achats et de ventes qui ont progressé par rapport au trimestre précédent. Cette évolution favorable devrait se maintenir au cours du deuxième trimestre 2017.