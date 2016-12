Auto-entrepreneurs : le mouvement se grippe en Midi-Pyrénées

Lancé avec succès en 2009, le statut d’auto-entrepreneur rencontre moins d’engouement depuis deux ans. Si la tendance est nationale, dans la région, le phénomène est marqué : 15.000 inscriptions lors des deux premières années, puis 5000 lors des années suivantes. Mais Midi-Pyrénées n’a enregistré que 3700 inscriptions en 2014, et à peine 1800 en 2015.

« L’idée était d’inciter les Français à créer leur propre entreprise en complément d’une activité principale. Cela s’adresse aux chômeurs, aux retraités ou aux salariés du privé », explique Jean Dokhelar, directeur de l’Urssaf en Midi-Pyrénées qui reconnaît que « l’effet nouveauté est passé ». « Cela reste un statut transitoire, la simplicité de l’enregistrement et de la déclaration des revenus permet de se tester. Mais seuls 4 à 5% des auto-entrepreneurs basculent ensuite vers un statut de commerçant ou d’artisan.

53.000 autoentrepreneurs en Midi-Pyrénées

Alors que les auto-entrepreneurs occupent surtout quatre domaines d’activité (la construction, le commerce, les services et l’enseignement), leur situation économique reste compliquée. 53.000 auto-entrepreneurs sont enregistrés dans la région, mais la moyenne du chiffre d’affaires est de 9500 euros par an. « Dans ces conditions il est difficile de vivre de son activité », note Jean Dokhelar. « Et le taux de cessation d’activité est de 30% par an, tandis que 40% de ces professionnels ne déclarent aucun revenu ».

« Mais il reste 60% pour qui ce dispositif fonctionne », se réjouit le directeur de l’Urssaf. Pour eux et pour les futurs candidats, l’Urssaf a mis en place un accompagnement spécifique, « car nous avons à faire à une population qui manque de connaissances en gestion et en réglementation, d’où des partenariats noués avec la CCI et Pôle Emploi ». Et depuis quelques mois, un accueil sur rendez-vous proposant un accompagnement sur mesure et des conseils en réglementation et en formalités simplifiées a été mis en place.

Philippe Font

Photo d’illustration - Fotolia