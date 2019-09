En Occitanie, la filière animation fait le plein de projets

L’animation en Occitanie ne se résume pas au succès de TAT Productions, figure de proue du secteur à Toulouse avec Les As de la Jungle et Terra Willy. Cette année au Cartoon Forum, quatre projets locaux vont être présentés, issus des studios Les Fées Spéciales (Montpellier), Milan Presse (Toulouse), Bachibouzouk (Gard) et Godo Films (Pyrénées-Orientales), qui ne sont pas forcément des habitués de ce salon professionnel comme peuvent l’être TAT Productions, Anoki, Xbo Films ou encore Le Lokal. Signe que la filière se renouvelle.

« Si TAT Productions et Xbo Films ne sont pas au Cartoon Forum, c’est plutôt de bonne augure, cela veut dire que nous sommes en phase de production, et non à la recherche de financements », ajoute Luc Camilli, producteur chez Xbo Films et impliqué dans l’organisation du Cartoon Forum.

Actuellement, la région Occitanie recense pas moins de treize studios d’animation et environ 500 salariés ou intermittents à l’année : « la filière est en bonne santé, nos difficultés proviennent davantage du recrutement, même si les formations, petit à petit, s’adaptent à nos besoins », précise Luc Camilli. Il faut dire que Disney a choisi un studio montpelliérain (Dwarf Animation Studio) pour réaliser l’intégralité de la série Monsters at Work, animation inspirée du long-métrage de Pixar, Monstres et Cie. Un travail qui va mobiliser un grand nombre de talents. Les retombées économiques pour la région sont estimées à 22 millions d’euros.

Les collectivités suivent

Si le secteur a du mal à se structurer au niveau de la grande région (pas de cluster ou d’association au niveau de l’Occitanie), les collectivités ont pris des décisions importantes pour soutenir la filière. On note ainsi la création de Occitanie Films, ex-Languedoc-Roussillon Cinéma. Cette agence était très attendue par les professionnels de l’audio-visuel en général. La Région subventionne également la filière avec des retombées importantes.

« En moyenne, un euro investi dans la production d’une série animée engendre vingt euros de retombées pour le territoire, dont sept dans la création d’emplois », précise le conseil régional Occitanie. En 2018, la Région a investi plus de 600.000 euros dans le cinéma d’animation.

Côté Toulouse Métropole, un fonds de soutien à la filière audiovisuelle vient d’être créé en partenariat avec le CNC. Il est doté de 450. 000 euros, dont les deux tiers, 300.000 euros, pour l’animation.

Sophie Arutunian

Sur la photo : l’équipe de TAT en production. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco