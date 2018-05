En Occitanie, le réseau férroviaire toujours perturbé par les mouvements sociaux

Avec deux TER sur cinq, deux TGV sur cinq et seulement un Intercité sur dix, le réseau ferroviaire sera très perturbé en Occitanie ce lundi 14 mai.

Comptez ainsi une circulation sur six sur la liaison Toulouse - Auch et celle de Carcassonne - Quillan. Une ligne sur cinq sera assurée pour Toulouse - Rodez et Toulouse - Pau. Le service sera assuré « normalement » par autocar entre la Ville rose et Brive.

Le préavis de grève a été lancé le 2 avril dernier par les quatre organisations syndicales de la SNCF qui protestent contre le projet de réforme du gouvernement. La direction communique « sur des échanges et remboursement sans frais des billets non utilisés ». Plus d’infos par téléphone au 0 800 31 31 31, et sur le site web de la SNCF en Occitanie.