En Occitanie, les ventes de voitures neuves ont de nouveau la cote

Les ventes de voiture en Occitanie se portent de nouveau bien. Selon le CNPA, le Conseil national des professions de l’automobile, le secteur a enregistré une hausse des ventes de voitures neuves de 4,82% dans la région et de +6% sur le seul département de Haute-Garonne. En 2016, 37.649 véhicules neufs ont été immatriculés contre 35.513 en 2015. Au rayon des véhicules d’occasion, la hausse des ventes est de +2,75%.

« Le marché à revenu à son niveau de 2006 après avoir connu un creux historique en 2013. Nous ne sommes pas sur un marché de croissance mais plutôt sur un marché de renouvellement », confiait Jean-Marc Bonin, représentant régional du CNPA, dans le cadre de la présentation du C-HR, le dernier SUV commercialisé par Toyota. Au niveau national, le marché a dépassé la barre des 2 millions d’unités, à mettre en perspective avec les 1,8 million de voitures neuves vendues, lors de la baisse de 2013.

Les diesel n’ont plus la côte

Si la reprise semble pointer le bout de son nez, elle est encore freinée en Occitanie par l’âge moyen du parc automobile : 8,7 ans dans la région et 8,5 ans en Haute-Garonne. « Avec 3 millions de véhicules, le parc automobile grossit », se félicite pourtant Jean-Marc Bonin. C’est qu’avec une offre de transports en commun largement sous-dimensionnée dans l’agglomération toulousaine, « la voiture reste un élément indispensable pour se déplacer ».

Et les habitudes d’achat pourraient évoluer dans les années à venir : selon les experts, les voitures diesel vont connaître une forte décote dans les deux à trois ans à venir. « D’ailleurs, depuis quelques mois, on note une baisse de la vente de ces types de véhicules », note Michel Pardailhé, PDG de l’espace Toy à Toulouse, Cahors et Montauban dont la marque Toyota est connue pour commercialiser une large gamme de véhicules hybrides. Chiffres à l’appui, le responsable régional de la firme nippone, confirme la tendance : en 2016, la moitié de ses ventes concernent des voitures hybrides, devant les modèles roulant à l’essence (30%) et au diesel (20%).

Philippe Font

Sur la photo : Michel Pardailhé, PDG de l’Espace Toy, et Jean-Marc Bonin, responsable régional du CNPA. Crédits : DR