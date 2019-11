En kiosques : comment les entreprises d’Occitanie se préparent au Brexit

Le dernier magazine de ToulÉco est disponible en kiosque à partir du mercredi 13 novembre !

Au cœur de l’actualité, ce numéro 40 consacre un dossier spécial au Brexit et à ses conséquences sur les entreprises du territoire d’Occitanie. Qu’il s’agisse des grands groupes, très préparés, ou des PME, absolument pas prêtes, la rédaction a dressé un panorama des réactions des chefs et cheffes d’entreprises face à cette situation inédite. On y apprend que l’attente du Brexit représente autant de problèmes que le Brexit lui-même. Vous retrouverez également dans ce dossier des interviews d’économistes et d’experts, mais aussi le témoignage de l’auteur écossais Peter May.

Ce nouveau numéro de ToulÉco le mag vous propose également une « interview off » du Goncourt Jean-Paul Dubois, un dossier sur la digitalisation des banques, un cahier spécial Futurapolis, et un reportage chez le constructeur Serignac. Deux entretiens sont consacrés à Emmanuelle Duez ( The Boson Project) et Sandrine Jullien-Rouqié (French Tech Toulouse).

Dans l’édition de ToulÉco Tarn, le grand entretien donne la parole à Stephan Mongrand, responsable de l’IUT de Castres, tandis que dans l’édition Montpellier, retrouvez des focus sur les actus et entreprises du sud-est de l’Occitanie.

